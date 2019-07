(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2019 Caso Russia, protesta del PD in Aula, i dem alzano foto di Salvini e Savoini insieme Durante una discussione in Aula, il deputato del Partito democratico Emanuele Fiano chiede al ministro dell'Interno Matteo Salvini di riferire in Aula sul caso dei fondi russi alla Lega. I deputati del PD si alzano sventolando foto che ritraggono Salvini e Savoini assieme. Scoppia la bagarre e la vice-presidente della Camera interviene. Fonte: Camera WebTV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev