(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2019 L'audio di Borsellino alla Commissione Antimafia Io senza scorta libero di essere ucciso la sera L'audio di Paolo Borsellino, desecretato dalla Commissione parlamentare antimafia, in cui il magistrato lamenta la mancanza di scorta la sera: "Che senso ha essere accompagnato la mattina per poi essere libero di essere ucciso la sera? Ne abbiamo bisogno per tutto l'arco della giornata". Fonte: Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev