(Agenzia Vista) Bologna, 16 luglio 2019 Poste Italiane presenta l'hub per l'e-commerce a Bologna, lo speciale Poste Italiane ha aperto a Bologna il più grande Hub E-Commerce e Corriere Espresso in Italia, installando un sistema automatico di nuova generazione per lo smistamento di circa 250mila pacchi. Particolare attenzione, oltre alla rapidità di consegna dei pacchi, alla sostenibilità ambientale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev