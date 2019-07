Al via l'Umbria Jazz 2019 a Perugia, l'anteprima in Piazza

(Agenzia Vista) Perugia, 15 luglio 2019 Al via l'Umbria Jazz a Perugia, l'anteprima in Piazza Musica, artisti e un folto pubblico arrivato ad assistere alle numerose esibizioni organizzate da Umbria Jazz già all'anteprima. 300 eventi distribuiti in dieci giorni, per la maggior parte gratuiti, 12 location, 95 band in cartellone con quasi 500 musicisti. Sono questi i principali numeri di una edizione che conferma Umbria Jazz tra i maggiori eventi del settore a livello internazionale. _Courtesy Retesole Umbria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev