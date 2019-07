(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2019 Conte: "Scorrettezza istituzionale se Salvini anticipa manovra, tempi li decido io" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi per una pausa caffè risponde così alle domande dei giornalisti: "Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali ma anticipa dei dettagli di quella che ritiene debba essere la manovra economica, questo non e' corretto affatto e si entra sul terreno di scorrettezze istituzionale" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev