(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2019 Intervento di sgombero in un palazzo occupato a Roma, la Polizia attorno all'edificio Intervento di sgombero delle forze dell'ordine di un palazzo occupato, una ex-scuola in via Cardinal Capranica, nella periferia di Primavalle. Scontri tra occupanti dell'edificio e la Polizia che ha creato una zona di protezione inaccessibile attorno all'immobile. Fonte: Twitter/@antonelloruber2 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev