Tir contromano sull’A10, il camionista era ubriaco, tragedia sfiorata sull’Autofiori

(Agenzia Vista) Imperia, 13 luglio 2019 La Polizia di Stato di Imperia è intervenuta tempestivamente sul tratto autostradale A10, dove un autotreno ha percorso per circa 2 km la carreggiata in senso contrario a quello di marcia, riuscendo a sventare una tragedia. La segnalazione al Compartimento Polizia Stradale di Genova è pervenuta dalla sala radio della concessionaria Autofiori alle 20.17 che, in diretta, grazie alle telecamere di sorveglianza del traffico, ha assistito ala folle manovra. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev