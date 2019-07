(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2019 Vista, la Settimana in 2 minuti - Lunedì 8 luglio. Emergenza rifiuti a Roma. Raggi: "Andiamo avanti per trovare soluzione" - Martedì 9 luglio. Minaccia di buttarsi dal Colosseo, ma scende e spiega il suo gesto - Mercoledì 10 luglio. Governo, Alessandra Locatelli nuova ministra della Famiglia - Giovedì 11 luglio. Lega e fondi russi, Salvini ai magistrati: "Se cercate rubli a casa mia non li trovate” - Venerdì 12 luglio. Travolge due bimbi con il suv, arrestato 34enne nel Ragusano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev