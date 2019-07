(Agenzia Vista) Bruxelles, 07 luglio 2019 Tour de France 2019, l'entusiasmo dei tifosi per il passaggio di Nibali: "Forza Vincenzo!" L'entusiasmo dei tifosi italiani per il passaggio di Vincenzo Nibali al Tour de France 2019 a Bruxelles per la prima tappa del giro. La corsa parte da Bruxelles Palais Royal e arriva a Brussel Atomium, per un totale di 27,6 chilometri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it