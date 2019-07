(Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2019 Toti se Forza Italia non fa qualcosa sparira' L'iniziativa "Italia in crescita" promossa dal Governatore della Regione Liguria e coordinatore di Forza Italia Giovanni Toti per rilanciare la ricostruzione di un'alternativa di centro-destra. Presenti tra gli altri esponenti forzisti quali Laura Ravetto e Paolo Romani, oltre a Vittorio Sgarbi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev