(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2019 Procedura infrazione, Salvini: "Abbiamo i conti in ordine, in manovra anno prossimo taglio di tasse" Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, uscendo dalla Camera dei deputati dopo il question time in Aula Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev