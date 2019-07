(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2019 La denuncia del deputato FdI Mollicone su dress code colleghe: "Rispettino Aula, non siamo al mare" Il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone, spiega il suo post su Facebook contro le scollature delle colleghe alla Camera dei deputati: "La mia è una denuncia con il sorriso, come deputato non ha nulla di parte o di partito - e aggiunge- il sorriso c'è, ma il tema è molto serio ed è quello appunto del rispetto dell'Aula di Montecitorio e dei luoghi istituzionali, come una chiesa o un tribunale, in cui non ci si va ovviamente come se si andasse al mare; purtroppo invece ci sono alcune colleghe, libere di vestirsi come vogliono, però magari quando si entra nell'Aula del tempio della democrazia dovrebbero essere un po' più rispettose del luogo" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev