(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2019 “Verificare se la Libia è un porto sicuro è come indagare se l'acqua bagna, lche il porto sia insicuro lo sanno anche i gatti ammaestrati, ma cosa c***o indaghi?”. Lo ha detto il fondatore di Emergency Gino Strada in occasione di un evento per 'Smemoranda' a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev