(Agenzia Vista) Fano, 01 luglio 2019 Si chiude il Passaggi Festival di Fano, gli organizzatori: "Oltre 60mila presenze" Bilancio positivo per la settima edizione del Festival di saggistica Passaggi. Oltre 60mila presenze e un programma sempre più ricco e variegato per il festival ospitato dalla cittadina marchigiana di Fano. Giovanni Belfiori, direttore del festival, parla di "Oltre 60mila presenze" mentre il presidente del comitato scientifico Nando Dalla Chiesa aggiunge che "il festival è sempre più preso in considerazione dal Paese e dalla cultura italiana con un'offerta e un pubblico sempre crescenti." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev