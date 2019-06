Usa-Cina, Trump: "Riaperti i negoziati" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Osaka, 29 giugno 2019 Usa-Cina, Trump: "Riaperti i negoziati" "Oggi abbiamo concordato che continueremo i negoziati che avevo chiuso un po' di tempo fa. Questo non significa che ci sarà un accordo ma loro lo vorrebbero, posso dirvi questo. Se facessimo un accordo sarebbe un evento storico. Non ne abbiamo mai avuto uno con la Cina.” Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa al termine da Osaka. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev