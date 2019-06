A13 chiusa a Bologna per quasi un'ora, arrampicato sul ponte, minacciava il suicidio

(Agenzia Vista) Bologna, 28 giugno 2019 "Sono io che comando" ha urlato il marocchino 33enne che ha minacciato di suicidarsi dal ponte dell'A13 questa mattina, tratto in salvo dalla Polizia Stradale. Ubriaco e sotto gli effetti della cocaina ha gridato più volte "lo stato tratta male gli immigrati, sono costretto a spacciare per sopravvivere". Nelle immagini anche il momento in cui viene insultato dagli automobilisti. L'A13 è rimasta chiusa per un'ora, il nordafricano è stato portato all'ospedale per accertamenti. Risulta irregolare sul territorio e con precedenti. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Carabinieri _Courtesy E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev