Ponte Morandi, Bucci: "Presentiamo il piano esecutivo per uso esplosivo"

(Agenzia Vista) Liguria, 26 giugno 2019 "Oggi facciamo una presentazione di tipo esecutivo, io dico solo che le cose stanno andando avanti bene, abbiamo mobilitato mezzo mondo, ci stiamo lavorando anche oltre i confini nazionali. Siamo tutti orientati a fare un buon lavoro, le cose stanno andando avanti con un'accelerata. Oggi dico a tutti che noi lavoriamo per fare qualcosa per la nostra città, non stiamo lavorando per motivi economici o per far vedere che siamo bravi, ma per la nostra città". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, commissario alla ricostruzione del viadotto sul Polcevera, a Palazzo Tursi durante la presentazione del piano operativo previsto per venerdì, nel giorno della demolizione delle pile 10 e 11 del ponte Morandi / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev