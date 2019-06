(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2019 Anziano torturato a Manduria, arrestate 9 persone di cui 8 minorenni La Polizia di Stato di Taranto e il Servizio Centrale Operativo di Roma hanno dato esecuzione a nove ordinanze emesse dai Giudici per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario e quello per i minori nei confronti di un maggiorenne e di 8 minorenni (di età compresa tra 15 e 17 anni), ritenuti a vario titolo gravemente indiziati in concorso dei reati di tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio aggravati nei confronti di un 65enne di Manduria. /courtesy poliziadistato.tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev