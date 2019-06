Autonomia, Fontana: “M5s si assumano loro responsabilità, non si può andare avanti così”

(Agenzia Vista) Milano, 26 giugno 2019 “Meglio essere onesti, chi non la vuole lo dica e si prenda le sue responsabilità, ci sono una serie di valutazioni che lasciano senza parole, non si può andare avanti in questo modo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento alla stazione di Milano Bovisa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev