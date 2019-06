Ponte Morandi, Toti: “Tutti gli impegni sono stati rispettati”

(Agenzia Vista) Genova, 25 giugno 2019 "Quello di oggi si tratta di un momento importante che conferma che in questa città e in questa regione le promesse vengono rispettate”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel giorno della prima colata di celcestruzzo per la realizzazione del nuovo ponte di Genova. _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev