Fisco, Salvini "Abbassare le tasse dovere di chi sta al governo"

(Agenzia Vista) Milano, 21 giugno 2019 "Abbassare le tasse, non a tutti, ma a molti, non è un diritto di chi sta al governo, ma un dovere. La riforma fiscale deve esserci, anche in favore delle piccole e medie imprese". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini, durante Festival del Lavoro al MiCo di Milano. _Courtesy Festival del Lavoro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev