(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2019 Cinquant'anni di Ail, Mattarella: "La Repubblica vi è grata, grazie per quello che fate" "La Repubblica vi è grata, grazie per quello che fate". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto durante la cerimonia per i cinquant'anni di Ail tenutasi presso il Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev