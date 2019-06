(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 giugno 2019 Conti pubblici, Conte: "In prossimo cdm completeremo assestamento" "In prossimo cdm, mercoledì prossimo, completeremo assestamento per accertare come i conti vadano meglio del previsto". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev