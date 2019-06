Centinaio a Di Battista: “Faccia pace con se stesso, non può cambiare idea in base al fuso orario”

(Agenzia Vista) Milano, 18 giugno 2019 “Non si puo cambiare idea a seconda del fuso orario, faccia pace con se stesso non possiamo pensare che se ha in mano un mojito la lega non va bene e se ha in mano uno spritz va bene”. Lo ha detto il ministro dell'agricoltura Centinaio a margine di un evento a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev