(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2019 Totti lascio la Roma, ma non per colpa mia La conferenza stampa di Francesco Totti al Coni. L'ex-capitano della Roma ha annunciato le proprie dimissioni da dirigente della squadra giallorossa. "Lascio, ma non per colpa mia" ha dichiarato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev