(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2019 Magistratura, Poniz (Anm) c'e' un problema di carrierismo Luca Poniz è il nuovo presidente della Associazione Nazionale Magistrati, eletto per acclamazione dal Cdc. "Sono molto onorato. È un grande onore ma anche un grande onere - ha affermato - Sono qui per rappresentare tutti. Bisogna andare fino in fondo alla riflessione politica che ci veda onesti e coraggiosi nel riconoscere che alcune cose non sono andate bene". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev