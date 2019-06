Sea Watch, Salvini litiga con giornalista: "Lei fa politica? Ai comizi del Pd non rispondo..."

(Agenzia Vista) Liguria, 15 giugno 2019 "Il primo impegno che voglio mantenere nella manovra economica del prossimo inverno e' tagliare le tasse a lavoratori e imprenditori italiani. Non c'e' nessun braccio di ferro con l'Europa: ridurre le tasse e' un nostro impegno e un nostro diritto, anzi un nostro dovere. Nessuno potra' impedirci di ridurre le tasse agli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi a Recco. Il titolare del Viminale ha specificato che le tasse non saranno abbassate "a tutti subito, ma a tanti si'. Se a Bruxelles va bene sono contento. Se a Bruxelles non va bene, i soldi degli italiani li gestisce il governo degli italiani, non altri" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it