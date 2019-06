(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2019 Sblocca Cantieri e legge, la Camera approva il decreto con 259 si e 70 no L'aula della Camera ha approvato in via definitiva il dl sblocca cantieri. I si' sono stati 259, i no 75 e gli astenuti 45. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev