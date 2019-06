Infografica - Sblocca cantieri, cambia il codice degli appalti

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2019 Lo Sblocca cantieri è stato terreno di scontro all'interno della maggioranza che ha visto scricchiolare in più occasioni la sua tenuta, già provata nel post elezioni europee. L'apice della tensione si registra quando la Lega presenta un emendamento riformulato che blocca il codice degli appalti per due anni sul quale si trova in extremis l'accordo tra i due partiti di maggioranza. Il super-emedamento prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del codice degli appalti fino al 31 dicembre 2020, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare dalla burocrazia le imprese / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it