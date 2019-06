Maltempo nel Bresciano, 60 interventi e 26 famiglie evacuate

(Agenzia Vista) Brescia, 12 giugno 2019 A causa del maltempo che ha colpito la provincia di Brescia, sono oltre 60 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per alberi caduti, allagamenti e strutture divelte. Maggiori criticità in località Mazzunno per una frana: evacuate precauzionalmente 26 famiglie, squadre al lavoro / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev