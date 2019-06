(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2019 Sblocca cantieri, Cantone: "Anac non è stata svuotata di poteri" "Anac non è stata svuotata di poteri". Così il presidente dell’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone ascoltato in audizione alla Camera sul decreto cosiddetto “Sblocca Cantieri”. Fonte: Camera Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev