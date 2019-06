Meloni: "In Ue italiani emarginati, Fdi però seconda forza del gruppo conservatori"

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2019 Ue, Meloni: "Fdi seconda forza del gruppo dei conservatori, faremo la differenza" "La subalternità rischiata dall'Italia in Europa non ci riguarda: Fdi è la seconda forza del gruppo dei conservatori, faremo la differenza". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. "La subalternità che l’Italia rischia di avere nell’attuale assetto europeo non riguarda Fratelli d’Italia: dopo i polacchi di Kaczynski noi siamo la seconda delegazione per grandezza nel gruppo dei Conservatori, famiglia molto importante e storica degli assetti europei ed esprimiamo già oggi il vicepresidente del gruppo. Pensiamo che i Conservatori possano fare la differenza e lavoreremo per cambiare un’Europa che ci sembra si stia asserragliando. L’attuale establishment, la maggioranza che è uscita sconfitta dalle urne cerca di allargare il suo perimetro con l’unico obiettivo di rimanere in sella dell’Europa e continuare a fare gli interessi franco-tedeschi. Se così sarà daremo battaglia e abbiamo la forza per farlo." Lo ha detto nel corso di una intervista all’Agenzia Vista il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it