(Agenzia Vista) Padova, 09 giugno 2019 Casellati alla Fiera Campionaria di Padova e' parte della storia del nostro Paese La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è intervenuta alla Fiera Campionaria di Padova. "​Quelle che oggi si concludono sono state giornate intense e ricche di avvenimenti che hanno coinvolto tutta la cittadinanza e i tanti ospiti venuti da tutto il mondo per visitare la fiera e, con l'occasione, scoprire le bellezze delle nostre terre - ha detto nel corso del suo intervento - ​Così come ricco e articolato è stato il panorama espositivo: dall'edilizia al mobile e al design; dall'automobilismo alla moda e alla cosmetica; dallo sport ai servizi per il turismo e per l'attività ricreativa e culturale. ​Molti sono stati gli spettacoli allestiti nei padiglioni e negli spazi all'aperto, così come gli appuntamenti dedicati alla nostra tradizione enogastronomica". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev