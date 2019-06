(Agenzia Vista) Roma, 05 giugno 2019 Conti pubblici, Capone (UGL): "I sindacati rivestano ruolo più attivo per far crescere l'economia" "I sindacati rivestano ruolo più attivo per far crescere l'economia". Così il Segretario di UGL Francesco Paolo Capone a margine della presentazione del suo libro #Populeconomy, svoltasi presso Palazzo Rospigliosi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev