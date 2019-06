(Agenzia Vista) Roma, 07 giugno 2019 Grandi Navi a Venezia, Tonnelli: "Nelle prossime settimane soluzione definitiva" "Nelle prossime settimane soluzione definitiva per portare le grandi navi fuori dal centro di Venezia". Queste le parole del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli in un video su Facebook in cui fa il punto della situazione sul dossier "Grandi Navi" a Venezia. Fonte: Facebook/ Danilo Toninelli Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev