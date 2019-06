Gattino rischia la vita in una condotta di aerazione, intervento tempestivo dei vigili del fuoco

(Agenzia Vista) Grosseto, 06 giugno 2019 Seguendo i miagolii i vigili del fuoco sono riusciti ad aiutare un micio in pericolo di vita. Una squadra dei Vigili del fuoco ha salvato un gattino rimasto bloccato in una condotta di areazione in un appartamento a Grosseto / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it