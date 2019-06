Burioni contestato in Statale dai No Vax, la replica: “Sono peggio dei fanatici”

(Agenzia Vista) Milano, 05 giugno 2019 Un gruppo di contestatori no vax hanno protestato contro l'immunologo e docente di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano Roberto Burioni fuori dalla Statale dove si è tenuto il congresso Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research) all'Università degli Studi di Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev