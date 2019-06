(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2019 Mattarella e la Festa della Repubblica Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'anniversario della Festa Nazionale della Repubblica, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all'Altare della Patria e ha assistito alla Parata ai Fori Imperiali. Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli ha passato in rassegna il reparto d'onore schierato con Bandiera e Banda. Il Presidente Mattarella ha, quindi, deposto una corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto, in ricordo di tutti i militari e i civili che hanno servito e servono lo Stato con impegno ed abnegazione, alla presenza dei Presidenti di Senato e Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale. Al termine, le Frecce Tricolori hanno sorvolato su Piazza Venezia. Il Capo dello Stato ha quindi assistito alla Parata Militare ai Fori Imperiali che quest’anno ha visto la presenza di ottocento ragazzi, provenienti da diverse scuole italiane, che hanno assistito allo sfilamento dalle tribune. La Rivista Militare si è conclusa con il sorvolo delle Frecce Tricolori. / fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev