(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2019 Trump a Tokyo al torneo di Sumo Il presidente degli Stati Uniti Donald Tump in visita ufficiale in Giappone ha assistito agli incontri di un torneo di Sumo a Tokyo. Alla fine del torneo il Tycoon ha premiato il vincitore salendo sul palco in ciabatte. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev