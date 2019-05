Europee, Vestager ALDE: "Sovranisti? Preoccupante ma spero in buon risultato centristi" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 maggio 2019 "E' strano che qualcuno voglia entrare in un Parlamento che hanno intenzione di distruggere. Se questo succedesse in un Assemblea Nazionale le persone si chiederebbero: "Cosa?” "Sei candidato per un Parlamento che vuoi distruggere? Non ha nessun senso". Abbiamo una lista così lunga di cose che dobbiamo fare, dal cambiamento climatico, alla tecnologia, creare lavoro, permettere alle persone di sentirsi a casa. Certo è preoccupante ma spero di vedere un ampio risultato di tutti i partiti centristi, progressisti che vogliono usare il potere e l'influenza del Parlamento Europeo.” Queste le parole della candidata alla presidenza della Commissione Ue per ALDE Margrethe Vestager all’Europarlamento durante l’uscita degli exit-polls. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev