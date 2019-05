Cavallo cade in una scarpata, salvataggio dei vigili del fuoco

(Agenzia Vista) Firenze, 25 maggio 2019 I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze e del distaccamento di Marradi, stanno intervenendo in Loc. Coltriciano, per soccorrere un cavallo caduto in una scarpata. Sul posto oltre alla squadra VF di Marradi e al personale S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) intervenuto dalla sede centrale di Firenze, anche l'elicottero VF. Al momento non ci sono altre informazioni, nè immagini dell'intervento. Il cavallo dopo essere stato sedato è stato recuperato con l'elicottero VF di Bologna e successivamente calato in un vicino prato, affidato alle cure del veterinario intervenuto sul posto / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev