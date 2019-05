(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2019 Ritrovata a Roma testa di età imperiale nello scavo di via Alessandrina Questa mattina gli archeologi della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali impegnati nello scavo archeologico di via Alessandrina hanno ritrovato in un contesto post antico una testa di statua in marmo bianco di età imperiale di dimensioni di poco maggiori del vero e in ottime condizioni di conservazione. Per le sue caratteristiche iconografiche è riconducibile a una figura di divinità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev