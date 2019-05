(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2019 Europee, Fratoianni (La Sinistra): "Ogni nostro elettore sarà un voto in meno alle destre" "Ogni elettore de La Sinistra sarà un voto in meno alle destre". Così il Segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a margine della chiusura della campagna elettorale per le europee de La Sinistra, tenutasi a Roma in Piazza Sauli, a Garbatella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev