(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2019 Vista, la Settimana in 3 minuti - Domenica 19 maggio Eurovision, Mahmood arriva secondo, il ringraziamento ai fan - Lunedì 20 maggio Sea-Watch, lo sbarco dei migranti a Lampedusa accolti dagli applausi - Martedì 21 maggio Governo, Conte: “Non c’è nessuna crisi” - Mercoledì 22 maggio Lunga standing ovation per Mattarella all’Assemblea di Confindustria - Giovedì 23 maggio Comizio Casapound a Genova, scontri tra antagonisti e polizia - Venerdì 24 maggio May annuncia: “Mi dimetto il 7 giugno” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev