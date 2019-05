(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2019 I figli dei boss, l'autore Dario Cirrincione: "Ho voluto raccontare storie di riscatto" 'I figli dei boss' il libro di Dario Cirrincione, giornalista palermitano che ha voluto spiegare "Cosa c'è dietro le storie che tutti conosciamo" come afferma lui stesso alla presentazione del volume alla libreria 'Il libraccio' di Roma. "Ho voluto indagare in quell'universo che fin'ora era rimasto nascosto perché nessuno si era avvicinato così tanto ai figli dei boss - continua Cirrincione - sono ragazzi che tristemente non sognano perché vivono con un dito costantemente puntato contro. Sono quei ragazzi che in alcuni casi hanno espressamente condannato la criminalità organizzata, in altri casi invece hanno scelto di condannarla semplicemente facendo uno stile di vita diverso". I diritti d’autore verranno devoluti in beneficenza al Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre Onlus“ Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev