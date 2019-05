Bus di turisti finisce in una scarpata a Siena, un morto e 37 feriti

(Agenzia Vista) Siena, 22 maggio 2019 È di una persona morta e 37 feriti, dei quali quattro in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sul raccordo autostradale Siena-Firenze, dove un bus turistico, per cause in corso di accertamento, al chilometro 7 in direzione Siena, tra le uscite di Monteriggioni e Badesse, è uscito di strada ed è finito in una scarpata, ribaltandosi. A perdere la vita è stata una donna di 40 anni di nazionalità russa, che era la guida del gruppo, una comitiva di turisti dell'Est Europa, circa una sessantina, arrivati in Italia per un tour delle città d'arte e che, partiti questa mattina da Montecatini Terme, erano diretti nella città del Palio. L'autista del bus sarebbe risultato negativo all'alcol-test / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev