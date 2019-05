Busta con proiettile a Salvini, il vicepremier: "Non fanno paura a nessuno"

(Agenzia Vista) Gioia del Colle, 21 maggio 2019 Pallottole in una busta, Salvini, Se pensano di fare paur hanno preso il ministro sbagliato "Hanno trovato una busta cin dei proiettili indirizzata a me ma se pensano di farmi paura hanno preso il ministro sbagliato. Non fanno paura a nessuno". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante un comizio a Gioia del Colle, vicino a Bari. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev