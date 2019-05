(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2019 Visco: "Da cambiamenti clima rischi per economia e finanza" Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo al Festival dello sviluppo sostenibile organizzato da Asvis: "In Europa gli effetti attesi dei cambiamenti climatici interessano soprattutto i paesi collocati nella fascia meridionale come l'Italia. Questi mutamenti pongono nuovi rischi per l'economia reale e per la stabilita del settore finanziario". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev