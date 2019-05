(Agenzia Vista) Lampedusa, 20 maggio 2019 Migranti della Sea-Watch accolti da applausi e cartelli "Welcome in Lampedusa" I 47 migranti rimasti a bordo della nave della ong Sea Watch 3 sono stati fatti sbarcare intorno alle 20 di ieri sera sotto indicazione del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che aveva disposto il sequestro della nave aprendo un’indagine per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Fopnte: Twitter/Sea-Watch Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev