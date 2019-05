(Agenzia Vista) Bologna, 19 maggio 2019 Maltempo nel Bolognese, 80 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti Maltempo, dal pomeriggio di ieri e per l’intera notte i vigili del fuoco al lavoro per contrastare i danni causati dalle abbondanti precipitazioni nel bolognese, in particolare tra Castel Guelfo e Imola: più di 80 gli interventi svolti dalle squadre 19 maggio / fonte Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev